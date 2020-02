Un 2e conseil d’entreprise dans le cadre de la procédure Renault a eu lieu mercredi.

La direction de GSK et les représentants des travailleurs se sont vus une nouvelle fois, mercredi, lors du deuxième conseil d’entreprise mis sur pied dans le cadre de la procédure Renault sur le licenciement collectif. S’il faut encore le rappeler, le groupe a annoncé début février son intention de supprimer jusqu’à 720 postes en Belgique, et de ne pas renouveler 215 contrats à durée déterminée.

La première phase de la loi Renault prévoit que la direction fournisse aux représentants des travailleurs les réponses à leurs différentes questions sur la restructuration annoncée et la situation de l’entreprise, afin que des contre-propositions soient faites pour tenter de limiter les pertes d’emploi. Mercredi, la direction a répondu à une vingtaine de questions posées la semaine dernière.

En se montrant franche, d’après plusieurs représentants syndicaux, et la question de la sous-traitance risque d’être un point d’achoppement pour les discussions à venir. "L’objectif de la direction est de faire diminuer les coûts en jouant sur le nombre de personnel : ils ont présenté certains chiffres de groupes concurrents et estiment que GSK doit désormais être plus efficace", glisse un permanent syndical.

Le climat des discussions reste correct à ce stade et les premières réponses apportées par GSK ont entraîné d’autres questions. Un nouveau conseil d’entreprise est prévu la semaine prochaine, toujours le mercredi.

Un autre point (très) sensible concerne la représentation des cadres dans la deuxième phase de la procédure Renault, c’est-à-dire les discussions sur le plan social. Sur 720 emplois menacés, 600 seraient des emplois de cadre.

La fédération des employeurs du secteur n’est guère favorable à une représentation syndicale pour les cadres. D’autres modalités pourraient être trouvées mais si la question a été abordée mercredi en fin de journée, elle n’a pas trouvé de réponse. Pour les syndicats, il s’agit d’un point important, mais qui ne doit pas être tranché dans l’urgence : les discussions vont donc se poursuivre sur le sujet également.