GSK embauche 250 personnes. L’entreprise pharmaceutique installée en Brabant wallon et le Forem organisent une journée de recrutement au centre de formation du Forem de Nivelles (5 rue du Forum) le 15 mars prochain entre 9h et 13h. Les inscriptions pour obtenir un rendez-vous sont obligatoires, via agenda.forem.be.

GSK recherche des profils dans le domaine scientifique, la maintenance, l’automation et le conseil en prévention. Parmi les emplois proposés : 37 techniciens en automation, 25 techniciens de production, 20 superviseurs, dix techniciens de laboratoire et six électromécaniciens.

Comment postuler ? Disposer d’un diplôme adapté à la fonction ou d’une expérience significative dans une fonction similaire. Ensuite, il convient de s’inscrire au jobday du 15 mars.

Ces nouveaux emplois s'attacheront à soutenir la recherche et le développement de 20 vaccins - qui ne sont pas encore disponibles pour les patients - mais également la production et l’exportation mondiale de son large portefeuille de vaccins.

Tous les postes vacants chez GSK peuvent être consultés sur le site https://be.gsk.com