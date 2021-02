En un an et demi, les architectes de Louvain-la-Neuve sont parvenues à faire sortir de terre une partie du campus. Leur objectif : terminer l’essentiel des travaux juste à temps pour la rentrée académique d’octobre 1972. Le pari a presque été tenu puisque la rentrée n’a été retardée que… d’une semaine. Seules les facultés des sciences appliquées, des mathématiques et de physique ont été inaugurées, ce qui représentait environ 800 étudiants, fraîchement débarqués de Louvain.

Guy Depasse était l’un d’eux et a d’ailleurs participé au transfert du pavé de la place du marché de Louvain vers la nouvelle cité universitaire. Alors étudiant en dernière année d’ingénieur en mécanique, il a découvert les paysages brabançons, lui qui est Bruxelles pure souche. “On était encore amer d’avoir été foutus dehors, se souvient-il. Il y avait une bonne ambiance à Leuven et on s’y sentait bien. Quand on est arrivé à Louvain-la-Neuve, il n’y avait rien, à part un restaurant italien et une sandwicherie. C’était encore les champs tout autour et quand il pleuvait, c’était la gadoue. Mais on a fait contre mauvaise fortune bon cœur et on a rapidement pris nos marques.”

Guy Depasse a participé à la course-relais amenant le pavé de Louvain vers Louvain-la-Neuve. © Geerts

Ce qui a probablement le plus dépaysé l’étudiant, ce sont les nouveaux kots. À cette époque, les logements de Louvain-la-Neuve étaient bien plus modernes que ceux auxquels il était habitué à Louvain. “Quand on est arrivé dans les kots, c’était Byzance, sourit Guy. À Louvain, il n’y avait pas de salle de bains, juste des lavabos dans les chambres donc on ne se douchait qu’en rentrant à la maison le week-end (rires). À Louvain-la-Neuve, on avait enfin une salle de bain, qu’on partageait à deux.” Mais le loyer y était forcément bien plus élevé : “2 000 francs belges par mois contre 1 000 côté flamand !”

Fêtards, Guy et ses comparses, dont “Bubu”, ont importé le Cercle industriel de Louvain sur les terres néo-louvanistes. Un cercle toujours aussi actif aujourd’hui, d’ailleurs. Les guindailles y étaient (très) fréquentes, si bien que Guy y a passé tout son semestre, au lieu d’aller aux cours… Mais il a quand même réussi son cursus et fut ainsi parmi les premiers diplômés de l’UCLouvain à Louvain-la-Neuve.