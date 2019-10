Les amateurs de frissons et de sensations fortes attendent la période avec beaucoup d’impatience, et on les comprend. Halloween s’est emparé de Walibi depuis le 12 octobre et cette 20e édition de l’événement, élu le meilleur de Belgique à cinq reprises, tient toutes ses promesses. Les zombies et les clowns maboules déambulent toujours dans le parc et coursent les plus peureux ; les cris de morts-vivants résonnent dans les allées, où les plus téméraires se retrouvent plongés dans une épaisse fumée blanche.

Outre les traditionnelles attractions, neuf maisons hantées sont disséminées dans le parc, avec chacune un univers et une ambiance bien spécifique. Trois nouvelles maisons ont fait leur apparition : The House of Silent Jill, une version premium (15 € de plus sur le prix du billet) qui tient toutes ses promesses, ainsi que Nagulai, située dans Karma World, l’une des deux nouvelles zones de 2019, et The Curse of Amun, implantée dans la zone Exotic World (inaugurée en 2018). On vous recommandera aussi d'assister à l'un des spectacles, dont le très bon Mystica au Tiki Theater.

Le parc wavrien met à nouveau le paquet cette année pour proposer aux visiteurs une expérience le plus immersive possible. Les responsables du parc ont ainsi investi environ un million d’euros dans l’événement, qui représente une bonne part du chiffre d’affaires de Walibi. L’an dernier, plus de 160 000 personnes s’étaient pressées dans les allées du parc.

L’événement court jusqu’à dimanche, avec des nocturnes ces mercredi, jeudi et vendredi.