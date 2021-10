"Le nombre de cas est en hausse en Brabant wallon. La menace augmente, il est essentiel d’en revenir aux fondamentaux et de respecter les mesures qui freinent la propagation du Covid", a prévenu le gouverneur du Brabant wallon, Gilles Mahieu, ce mardi après-midi, ajoutant : "Et si vous avez oublié de vous faire vacciner, allez-y vite."

Les fondamentaux, c’est, rappelle-t-il, porter le masque, garder une distance de 1,5 m, éviter les contacts rapprochés, éviter les foules, se laver les mains régulièrement, et aérer régulièrement les espaces fermés. Des règles qui sont de mise pour les personnes vaccinées également, insiste le gouverneur.

En Brabant wallon, le port du masque reste obligatoire, par arrêté du gouverneur, dans les locaux accessibles au public des établissements relevant des secteurs culturel, festif, sportif, récréatif et événementiel ; dans les magasins et centres commerciaux ; dans les rues commerçantes et tout lieu privé ou public à forte fréquentation ; dans les auditoires…

1 334 nouveaux cas ont été détectés ces 7 derniers jours en Brabant wallon, ce qui représente une augmentation de 69 % par rapport aux 7jours précédents.

Le taux d’incidence en Brabant wallon (522 cas pour 100 000 habitants ces 14 derniers jours) est le plus élevé du pays, devant Bruxelles (474). L’année dernière, à la même date, le taux d’incidence était de 1 220 en Brabant wallon.

Neuf personnes sont hospitalisées en Brabant wallon en raison d’une contamination au Covid. Deux d’entre elles nécessitent des soins intensifs. L’année passée, à la même date, 38 patients étaient recensés dans les unités Covid du Brabant wallon. Sept d’entre eux nécessitaient des soins intensifs.