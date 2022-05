Le coût des chantiers en cours et à venir augmente. Il faudra assumer et parfois faire des choix, expliquent les édiles communaux.

Les prix de l’énergie explosent. Le coût des matériaux est à la hausse. Les salaires augmentent via l’indexation… Ce n’est pas sans conséquence sur les budgets des chantiers, comme on l’a vu avec celui de la rénovation du Vilar, à Louvain-la-Neuve. Son coût a augmenté de plus de 1 million € sur un budget estimé à 9,8 millions € au départ du chantier, en février dernier. Si bien que le théâtre fait appel aux dons et se tourne aussi vers les pouvoirs subsidiant, dont la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve.

Mais celle-ci est aussi impactée. Si elle n’a pas de gros chantiers en cours, il y a des projets qui arrivent pour lesquels les édiles communaux savent déjà qu’il faudra assumer la hausse des coûts. (...)