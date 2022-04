Chaque jour, des activités pour petits et grands sont planifiées. Dimanche, une nouvelle édition de "BW, ça marche" est au programme.

En cette deuxième semaine de congé scolaire, les animations ne manquent pas au château d’Hélécine ! Avec la belle météo annoncée pour ces derniers jours de vacances, rien de plus agréable que de venir passer la journée en famille dans ce parc de 30 hectares, sans oublier de profiter de la plaine de jeux de 6 000 m2 et sa structure aérienne unique en Belgique. Et puis, il y a le Petit Train qui revient, les spectacles de marionnettes, les châteaux gonflables, les petits tracteurs, le minigolf, les tables de ping-pong et diverses activités quotidiennes pour amuser vos enfants.



(...)