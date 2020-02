Le personnel a été formé par Sans Collier. Il s'agit de la seconde aire aménagée en Brabant wallon

Bonne nouvelle pour les propriétaires de chiens. Le domaine provincial d’Hélécine avait déjà sa journée des chiens, dont le succès était monstrueux. Mais dès ce 14 février, comme au domaine du Bois des Rêves, celui d’Hélécine verra la seconde aire de jeux pour chiens en Brabant wallon y être installée.

Un nouvel espace vert de 3.800 m2 réservé à nos amis à quatre pattes et à leur propriétaire va voir le jour.

Spécialement conçu pour que les chiens puissent se rencontrer et jouer en toute liberté, cet espace clôturé comporte quelques commodités pour les accueillir au mieux : abreuvoir avec eau fraîche, sacs et poubelles à déjection, bancs publics,… Ici, tous les chiens sont les bienvenus pour peu qu’ils soient sociables, en ordre de vaccination et identifiés (puce électronique ou tatouage). Les maîtres sont quant à eux responsables de la propreté des lieux et d’un climat harmonieux.

Pour concrétiser cette nouvelle aire et accompagner les maîtres et leurs compagnons, le personnel du Château d’Hélécine a été formé par l’ASBL Sans Collier.