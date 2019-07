Jean-Marie a été emmené à l'hôpital traumatisé et à moitié dévêtu.

Dans notre édition de ce lundi, nous vous relations la terrible embardée qui a coûté la vie d'Hervé Desmet à la sortie de la N25, à hauteur du contournement sud de Nivelles. La semaine dernière, le conducteur et un ami quittaient la nationale lorsque, pour une raison encore inconnue, il a perdu le contrôle de son véhicule au moment d’aborder le rond-point du R24. La voiture a violemment percuté le giratoire pour terminer sa course dans le terrain semé de gravier situé en face. Le conducteur de la voiture est décédé sur les lieux de l’embardée et a dû être désincarcéré. Son passager a été grièvement blessé et transporté à l’hôpital.

Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que l'accident n'a en réalité pas eu lieu vendredi vers 17h30 mais... jeudi à 4h du matin. Et que la voiture, qui a terminé sa course dans un ravin non loin du rondpoint, n'a été retrouvée que vendredi soir. Ce qui signifie que Jean-Marie, le passager, est resté grièvement blessé durant environ 36 heures sur les lieux de l'accident. D'après nos informations, celui-ci a été retrouvé traumatisé et grièvement blessé à côté de la voiture. Il a été emmené à moitié dévêtu à l'hôpital.

Ce qui explique que les proches d'Hervé sont restés pendant deux jours sans nouvelles du trentenaire et de son ami. Il avait été vu pour la dernière fois mercredi lors d’un barbecue. Inquiet, le frère de la victime avait alors lancé un avis de recherche sur les réseaux sociaux, largement partagé… en vain.