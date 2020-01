La douzième édition du festival de magie est annoncée au Waux-Hall le samedi 8 février.

Si les formules magiques existent vraiment, celle appliquée par les organisateurs d’Hocus Pocus, le festival de magie de Nivelles, est assurément du lot. Tous les deux ans, l’événement attire des centaines de curieux et remplit la grande salle de spectacle pour le gala du soir. La douzième édition aura lieu le samedi 8 février, à partir de 10 h.

Le concept imaginé par Doug Spincer, magicien bien connu des Aclots et directeur artistique du festival, est un subtil mélange de moments magiques pour le public et de rencontres pour les magiciens.

Pour ces derniers, il y a notamment la "foire aux trucs" organisée dans le foyer du Waux-Hall de 10 h à 18 h. Plus besoin d’aller à Namur et à Bruxelles pour s’approvisionner dans des magasins spécialisés, connus de seuls initiés. Le 8 février, une dizaine d’exposants proposeront des tours traditionnels ou innovants, du gros matériel, des articles pour le close-up, des livres, du matériel de scène…

Les deux conférences prévues à 11 h et à 14 h vaudront également le détour. Le français Antoine Salembier y partagera son expérience de plus de 25 ans dans l’univers du mentalisme, et son compatriote Nestor Hato expliquera, dans une conférence inédite en Belgique, les secrets qui permettent de présenter de manière optimale un tour sur scène.

Pas de festival à Nivelles sans concours de magie. Huit candidats sont annoncés. Ils se succéderont à partir de 16 h, sous forme d’un show auquel le public pourra assister. Et le lauréat sélectionné par un jury de professionnels gagnera sa place aux côtés des grands, lors du gala du soir.

Celui-ci est programmé à 20 h. On pourra y applaudir les exploits de Nestor Hato (champion FISM European Championship), Antoine (Salambier) et sa partenaire Val (Oscar de la magie et Mandrake d’or), le régional de l’étape Doug Spincer, le professionnel (et ancien lauréat du concours de Nivelles) Laurent Piron, et le magicien comique Roberto Hola. Le show sera orchestré par Christopher, qui présentera également des tours entre chaque prestation d’artistes.

Attention, vu le succès de l’événement, ceux qui ne réserveraient pas au 067/88 22 77 pourraient être les victimes d’un mauvais tour…