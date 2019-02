La scène est choquante! Samedi après-midi, vers 14h, alors qu'il était à l'étranger, Philippe Costard a fait la macabre découverte: ses poules ont été violemment attaquées par un chien laissé en liberté. Sur les images de la vidéosurveillance, on y voit le chien passer au-dessus de la clôture, pourtant électrifiée, et se jeter, sans hésitation, sur les pauvres poules prises au piège. Avec un acharnement incroyable, il ne leur a laissé aucune chance, repartant ensuite comme si de rien était. "Par le passé, j'avais déjà eu des soucis avec des fouines ou de renards mais depuis dix ans, tout allait bien, explique le Chaumontois. En fait, ce sont les voisins qui m'ont prévenu par SMS qu'il se passait quelque chose car ils ont entendu beaucoup de bruits. Pourtant, mes voisins les plus proches se trouvent à 30 mètres!"





C'est dire la violence de la scène qui a fait trois victimes et blessé deux autres. Face à cette situation, Philippe a décidé de réagir en postant la vidéo sur les réseaux sociaux afin de retrouver le propriétaire de ce chien qui se promenait en toute liberté. "Il y a quelques jours, je les ai reconnu par hasard et ma femme a été porter plainte à la police." Malheureusement, les forces de l'ordre ne peuvent pas faire grand-chose. "On m'a dit que je pouvais porter plainte et demander un dédommagement, continue le Chaumontois. Mais pour deux euros la poule, ça n'en vaut pas la peine. On m'a aussi dit que je pouvais demander qu'on le mette à l'amende, ce qu'on a choisi. Maintenant, je ne veux pas qu'on pique le chien mais j'aimerais qu'il ne se promène plus en liberté. D'autant plus que d'après ce que j'ai entendu, il n'en n'est pas à son coup d'essai. Je suis vraiment triste et choqué par ces images d'autant plus que ce sont des poules qui avaient été sauvées", conclut Philippe Costard dont la vidéo a été vue plus de 25.000 fois en quelques jours à peine!