Ignoble, scandaleux, honteux,... les superlatifs manquent pour décrire cet acte de cruauté qui a été perpétré contre une lapine le week-end dernier à Rebecq. Alors que l'animal gambadait tranquillement sur un terrain de foot de la commune, il a été littéralement martyrisé. Il a été victime de plusieurs coups venant d'une ou plusieurs personnes, ainsi qu'une morsure à la tête fait par un chien de petite taille. Visiblement, ce chien a été lâché pour attraper cette pauvre lapine qui se trouvait malheureusement sur ce terrain au mauvais moment pour ensuite pouvoir la frapper et lui couper les oreilles.Récupéré dans un état critique par une personne qui passait par-là, l'animal, en souffrance, a été transporté au refuge "Au bonheur des lapichons" où il a été pris en charge. Rapidement, il a été mis sous perfusion et sous oxygène avant d'être transporté au Centre vétérinaire VTnac où elle a été placée sous traitement pour le choc, sous anti-douleurs et sédatée pour diminuer ses souffrances. Malheureusement, malgré tous les efforts mis en oeuvre par les différents soigneurs, l'animal n'a pas survécu et est décédé quelques jours après sa prise en charge!Des faits horribles qui témoignent d'une cruauté inconsciente mais qui pourrait coûter cher à ceux qui sont responsables de ces actes s'ils sont retrouvés comme le rappelle le Centre vétérinaire VTnac sur sa page Facebook. "