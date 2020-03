La zone de police Orne-Thyle lance l'alerte : le sperosnnes âgées sont visées.

Décidément, certains sont sans scrupules. Alors que le gouvernement appelle au "confinement", certains en profitent pour arnaquer les personnes âgées qui sont cloîtrées, seules, chez elles. C'est la zone de police Orne-Thyle, qui regroupe les communes de Chastre, Court-Saint- Etienne, Mont-Saint-Guibert, Villers la Ville et Walhain qui a lancé l'appel à la prudence sur les réseaux sociaux. "Nous sommes informés d'une nouvelle arnaque liée au COVID-19", confirme la zone.



Concrètement, suite au confinement des personnes âgées au sein de leur habitation, certains, sans scrupule, profitent de la situation en se présentant chez eux signalant venir effectuer un contrôle de la situation. "Une fois la victime mise en confiance et l'auteur entré, celui-ci en profite pour dérober ce qu'il trouve intéressant sur place", continue la zone de police Orne-Thyle.



Les forces de l'ordre rappellent qu'aucun contrôle n'est prévu par aucun service à l'heure actuelle. "Donc, à l'heure d'aujourd'hui, si une personne se présente chez vous en prétextant venir vérifier votre situation, ne la laissez pas entrer et ayez le bon réflexe, faites le 101 en communiquant le plus d'informations possibles concernant la ou les personnes qui se sont présentées à la porte de votre domicile. Pour les plus jeunes, transmettez un maximum l'information à vos aînés."



Message reçu et prudence de rigueur.