À part pour les fans, savoir que Geike Arnaert, Raymond Geerts et Alex Callier se sont promenés une partie de l’après-midi jeudi à l’abbaye de Villers ne provoquera peut-être pas un grand intérêt. Les visiteurs qui les ont croisés parmi les vieux murs du site cistercien les ont pourtant reconnus au premier regard. C’est qu’il s’agit des membres emblématiques d’Hooverphonic, un des rares groupes belges populaires des deux côtés de la frontière linguistique. Tout le monde a dans un coin de la tête "Mad about You", Badaboum ou encore The Wrong Place avec lequel ils ont participé au concours Eurovision cette année.

Hooverphonic n’était pas vraiment par hasard à Villers : il s’agissait de tourner, dans différents endroits du site, de petites séquences vidéo qui serviront à annoncer le concert qu’ils donneront sur place, accompagnés d’un orchestre, le 4 juin 2022. Un rendez-vous pour lequel il ne faut pas tarder à réserver puisque sur 5 000 places, 2 000 ont déjà été vendues alors que la promotion n’a pas vraiment débuté.

Ce passage à l’abbaye était en tout cas une première pour les membres du groupe, et l’endroit leur a beaucoup plu.

"On voyage un peu partout dans le monde mais on connaît mal son propre pays. C’est sans doute le cas pour beaucoup de Belges, souriait Alex Callier, une fois le tournage terminé. C’est un très joli endroit et on a senti une bonne énergie, qui devrait bien se marier avec notre musique. C’est vrai : on nous dit souvent que notre musique, ce sont des sortes de bandes-annonces de film qui n’existent pas. Ici, on a tout pour tourner un film avec une atmosphère intéressante."

Sur place, les membres du groupe se sont également fait expliquer où sera installée la scène, et ont apprécié le décor aux alentours. Hooverphonic avec un orchestre de cordes et de cuivres parmi les ruines, ça devrait valoir le détour.

"Jouer dans un cadre historique, on l’a surtout fait l’été en Italie, en passant de ville en ville chaque soir, se rappelle Alex Callier. En Belgique, avec la météo, c’est un peu plus compliqué, surtout pour les instruments à cordes qui sont sensibles à l’humidité. On aura besoin d’une scène bien couverte !"