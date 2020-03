Quelques cas exceptionnels sont tout de même maintenus.







Afin d'éviter une propagation du coronavirus et certainement dans une logique d'anticipation, le groupe Jolimont, qui gère notamment les hôpitaux de Nivelles et de Tubize, a décidé de suspendre toutes les visites., explique le groupe sur sa page Facebook.Une situation qui est également valable pour les chambres individuelles. Toutefois, quelques cas de force majeure ont été pointés., conclut le groupe Jolimont.Les consultations et rendez-vous avec les médecins sont quant à eux maintenus pour le moment. Mais la situation pourrait bien évidemment encore évoluer dans les prochains jours.