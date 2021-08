La saga de l’hôtel de Rifflart d’Ittre, bâtiment du XVIIe siècle racheté par un privé à la Régie des bâtiments, vient de s’enrichir d’un nouvel épisode compliqué. On se souviendra que le but du propriétaire était d’aménager sur place un appart-hôtel et qu’il avait sollicité pour cela un permis d’urbanisme. En vain à ce stade, la fonctionnaire déléguée ayant refusé la demande. Au dossier figurait notamment un avis négatif remis par le Département de la nature et des forêts (DNF) parce que les plans prévoyaient l’abattage d’arbres remarquables poussant dans le parc.

(...)