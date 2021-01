Un des objectifs de la majorité actuelle au Lothier est de doter chaque village d’un espace de jeux pour les jeunes, et plusieurs d’entre eux sont déjà servis. Mais à Houtain, la configuration de l’entité et le manque de terrains disponibles rendaient le projet aléatoire. Une solution a cependant été trouvée et elle a été annoncée au dernier conseil communal, le bourgmestre Gérard Couronné rendant hommage à cet égard à la "ténacité" de l’échevin Hector Tubiermont.

La parcelle qui sera achetée dans le courant de ce mois de janvier a été obtenue dans le cadre d’une liquidation de faillite. Elle fait 7 ares, et elle coûtera 10 000 euros. Il faudra cependant y ajouter les frais de démolition d’un hangar qui est construit sur le site, et l’étude pour chiffrer ces travaux sera entamée une fois l’acte d’achat signé.

C’est dans un second temps que l’on pourra s’attaquer à la réalisation de la plaine de jeux, dont la création est évaluée à 46 000 euros.

Pour PluS, Tiffany Fevery s’est réjouie qu’une solution ait été trouvée pour créer un lieu convivial à Houtain, en espérant que cela sera accompagné d’autres éléments comme la réflexion sur le parking dans le centre et un cheminement sécurisé vers l’école.

" C’est une belle surface mais l’accès à l’école ne sera pas possible de ce côté-là ", a répondu Hector Tubiermont. " Tout le monde le souhaite mais ce sera une autre négociation ", a complété le bourgmestre.