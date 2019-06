Le jeune Chaumontois s'est qualifié pour participer à la prestigieuse Van Horn Cup.





Le jeune brabançon Hugo Duquaine, qui joue à Rigenée (Villers-la-Ville) et habite à Chaumont-Gistoux, a réalisé un fantastique exploit la semaine dernière en Écosse, à l’occasion de l’European Championship US Kids Golf. Il a terminé à une splendide 3 e place de la plus grande compétition junior européenne. Plus de 630 golfeurs âgés entre 5 et 18 ans, venus de plus de 50 pays différents, se sont affrontés sur les parcours écossais dans l’East Lothian.

Hugo, tout juste âgé de 12 ans, est déjà un talent reconnu en Belgique. Il a notamment réalisé le grand chelem l’an dernier en remportant les trois grandes compétitions fédérales belges U12 : le National Championship, le Scapa Sports Kids Tour et le Junior Tour. Cette fois-ci, c’est à l’échelon mondial qu’Hugo s’est distingué. En effet, les meilleurs jeunes golfeurs de la planète s’étaient donné rendez-vous en Écosse. Et Hugo y a particulièrement brillé, réussissant deux cartes sous le PAR lors des deux premiers tours et ne s’inclinant finalement que dans les derniers trous du dernier tour, dans des conditions météorologiques apocalyptiques ! Un exploit malgré tout pour la jeune pépite belge, vu le niveau général de la compétition.

" J’ai adoré jouer sur le links du Glen Golf Club de North Berwick, confie Hugo. Ce terrain convenait très bien à mon jeu. J’ai vraiment très bien joué les deux premiers jours. J’ai commis quelques petites erreurs le troisième jour et à ce niveau-là de compétition, cela se paie cash ! Sebastian est un très beau vainqueur, son jeu était impressionnant. Mais je suis heureux malgré tout d’avoir réalisé un tel résultat. Un top 3, c’est génial. Je rêvais d’un top 5 et j’ai fait mieux finalement. J’espère gagner l’an prochain, qui sait ! "

Ce beau résultat lui a également valu d’être sélectionné pour jouer la prestigieuse Van Horn Cup vendredi dernier, en quelque sorte l’équivalent de la Ryder Cup pour les juniors.