La clinique se prépare à un afflux de patients dès ce week-end.

Depuis samedi, le plan d’urgence a été déclenché dans tous les hôpitaux de Belgique suite à la propagation de l’épidémie de coronavirus. Toutes les consultations et opérations programmées jusqu’au 3 avril sont suspendues. L’objectif est de permettre aux hôpitaux et soignants de se consacrer presque exclusivement aux patients infectés par le coronavirus et aux urgences hospitalières.

À la clinique Saint-Pierre d’Ottignies, le rythme s’est considérablement ralenti. “Tout le programme électif (non urgent, NdlR) a été supprimé donc on ne fait que ce qui est urgent, ça allège le programme respiratoire et libère les étages, confirme le Dr Jean-Pierre Pelgrim, médecin chef de service des urgences de la clinique. Je ne pense pas qu’on soit confronté à un pic, comme dans le Hainaut.”

La clinique compte actuellement six patients hospitalisés pour des problèmes respiratoires, dans une aile dédiée au Covid-19. Parmi eux, un bébé mais dont l’état est stable. Deux patients se trouvent toujours en ventilation aux soins intensifs et un troisième s’y trouve également mais attend encore les résultats du frottis. “La situation est maîtrisable, on s’attend à une affluence de patients en détresse respiratoire ce week-end et la semaine prochaine, poursuit le chef de service. On a les moyens de faire face. On possède 15 appareils respiratoires et une quinzaine d’appareils en dehors des soins intensifs, qui peuvent servir à la ventilation des patients.”

De nombreux dons de masques

Jusqu’à présent, seuls quelques cas de coronavirus ont été décelés chez le personnel de la clinique. Le chef de service insiste sur l’importance de mobiliser toutes les forces vives de l’hôpital en ces temps de crise et de ne pas les renvoyer chez eux, comme c’est le cas dans les autres secteurs. “Il faut mettre d’autres stratégies en place pour protéger le personnel et éviter la dissémination du virus par les soignants. Sinon, dans une semaine, on n’a plus personne. On continue à dépister les personnes qui présentent un problème respiratoire important et on leur demande de rester chez elles, le temps d’obtenir les résultats.”

Ce mardi, les équipes des urgences remerciaient sur les réseaux sociaux les nombreuses marques de soutien et dons de masques suite à la pénurie qui touche tous les hôpitaux.