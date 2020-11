Huit mineurs d'âge ont été surpris en train de faire la fête pendant le confinement vendredi soir à Knokke. Les jeunes, originaires du Brabant wallon, étaient en train de prendre du bon temps dans les dunes de la réserve naturelle du Zwin. La police locale a reçu un appel faisant état de nuisances sonores au Zwin et a envoyé une équipe sur place. Lorsqu'ils ont remarqué les agents, les jeunes se sont séparés. Huit d'entre eux ont pu être appréhendés et ont reçu un procès-verbal pour ne pas avoir respecté les mesures anti-coronavirus. Six vélos ont encore été retrouvés, probablement abandonnés par d'autres jeunes.

La zone de police Damme/Knokke-Heist a relevé 59 infractions aux mesures en vigueur depuis le 31 octobre. Vingt-cinq PV ont été dressés pour des rassemblements, 15 personnes ne respectaient pas l'obligation du port du masque et 14 autres ont négligé le couvre-feu. Quatre procès-verbaux ont encore été rédigés pour non-respect de la distance sociale et un pour ne pas avoir suivi un ordre de fermeture.