Cette année encore, la très belle opération « Été solidaire, je suis partenaire » s’est tenue à Lasne. Comme partout en Wallonie, de nombreux jeunes ont mis la main à la pâte pour combiner job de vacances et solidarité.

« On a dû s’adapter aux circonstances et respecter les conditions sanitaires de sécurité, mais tout a très bien fonctionné, explique Cédric Gillis, échevin à Lasne. Durant les deux semaines de l’opération, ce sont 4 filles et 4 garçons qui n’ont pas ménagé leurs efforts en nous fournissant tout d’abord une aide formidable pour la mise sous enveloppe des QR codes (NDLR, pour les chèques de consommation locale), ce qui nous a fait gagner un temps précieux. »

© G.VBG

Ensuite, petite nouveauté de cette saison, les 8 jeunes Lasnois ont construit 8 bancs en palette, disséminés au sein des différents villages. Une bonne idée qui trouve une résonnance particulière au vu des circonstances.

« L’idée, c’était de replacer des bancs à des endroits où il n’y en avait plus du tout ou d’en poser dans certains endroits propices à la détente ou qui bénéficient d’un superbe point de vue par exemple, continue Cédric Gillis. En plus, pour les Lasnois, retrouver ces 8 bancs cela peut constituer un petit challenge qui allie balades, pique-niques et découvertes ».

En principe temporaires, ces bancs réalisés en matériaux de récupération pourraient toutefois s’inscrire dans la durée. Car si vous les trouvez judicieusement placés, il suffit d’en faire part à la commune. Qui pourra alors décider d’en pérenniser quelques-uns.

"Merci à Barbara, Barthélemy, aux deux Jack, Maria, Nathan, Olivia, Pauline, au service Environnement et au service Travaux", conclut Cédric Gillis.