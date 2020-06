La victime parle d'au moins une vingtaine de viols depuis ses 8 ans.

En décembre dernier, une fillette a dévoilé à ses copines qu’elle faisait l’objet de faits de mœurs : depuis qu’elle a huit ans, son père profite des petites absences de sa mère pour la déshabiller, la caresser et la pénétrer avec ses doigts.

Une enseignante, puis la direction de l’école, ont été alertés et la police a entendu la jeune victime. Elle a confirmé les abus subis à au moins vingt reprises en deux ans. Les enquêteurs ont aussi interrogé le suspect, originaire de Perwez, qui a commencé par nier avant d’avouer du bout des lèvres, minimisant le nombre et la nature des faits.

On lui a demandé s’il avait des fichiers pédopornographiques dans ses ordinateurs et il a répondu par la négative. Sauf qu’en vérifiant, les policiers en ont trouvé. Certains téléchargés depuis Internet mais aussi un enregistrement réalisé par le Perwézien : on y voyait ses jeunes voisines dénudées, jouant dans une piscine dans leur jardin.

À l’audience, devant le tribunal correctionnel, le prévenu a expliqué qu’il regrettait, et qu’il était conscient de la nécessité de se faire soigner.

“Il n’avoue que pour se tirer des ronces mais on n’est pas au dixième du chemin qu’il doit faire pour travailler sur lui-même, avait requis la substitut. L’expertise montre qu’il représente un danger pour les mineurs d’âge.”

Le tribunal a condamné le Perwézien, jeudi, à neuf ans de prison ferme suivi de cinq ans de mise à disposition du tribunal d’application des peines. Il est également privé de ses droits civils et politiques durant dix ans.