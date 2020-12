Le 20 mars dernier, une dispute au sein d’un couple a nécessité l’intervention d’une patrouille de la zone de police Ouest Brabant wallon. À l’arrivée des agents, la dame était choquée, avait les bras et les jambes marqués par des coups récents, et elle était également blessée à l’œil droit.

Elle a expliqué que son compagnon, avec qui elle vivait depuis quelques mois seulement, était revenu ivre et elle lui avait dit qu’elle préférait rester seule. L’homme n’a pas supporté cette remarque : il l’a plaquée contre un mur avant de la jeter au sol et de la rouer de coups de pied et de coups de poing.

Le 20 mai, c’est dans un état pire encore que la victime s’est retrouvée : elle avait les lèvres inférieure et supérieure fendues et plusieurs dents cassées. Apparemment, son compagnon lui avait lancé en plein visage un cendrier en métal.

Entendu par la police, l’homme a indiqué qu’effectivement, c’était la deuxième dispute violente qu’il avait avec sa compagne. Elle voulait qu’il parte, il voulait prendre le chat avec lui, elle a refusé, et il a… "pété les plombs", d’après ses dires. Il a également précisé aux policiers qu’il n’était pas ivre, mais qu’il était juste colérique !

Désormais sans domicile connu, il n’est pas venu s’expliquer sur les faits devant le tribunal correctionnel. Mais il avait déjà été condamné en 2019, à Dinant, pour des faits semblables commis à l’égard d’une précédente compagne.

Le tribunal lui inflige deux ans de prison ferme et une amende de 400 euros.