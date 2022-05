La rupture intervient en mai 2019 après dix ans de vie commune. Olivier D., un Genappien de 38 ans, en souffre et il se réfugie "encore plus" dans l’alcool. Colère et tristesse vont entraîner un chantage affectif et faire mûrir une vengeance vis-à-vis de cette femme et de deux de ses amies qu’il soupçonne de tout faire pour l’empêcher de reprendre leur relation.