Ce lundi matin, une partie des étudiants du supérieur ont pu retrouver le chemin des auditoires après cinq mois de cours à distance. À cette occasion, la ministre de l’Enseignement Supérieur Valérie Glatigny et le ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles Pierre-Yves Jeholet se sont rendus dans les locaux de l’UCLouvain. Les deux ministres ont suivi les premières minutes d’un cours de psychologie adressé à des BAC1 et se sont entretenus avec le recteur de l’Université Vincent Blondel, des enseignants et des étudiants. Dans l’auditoire, tous expriment leur joie de pouvoir reprendre une partie des cours en présentiel.