Qu’est-il arrivé pour que Bruno en vienne à frapper avec un marteau la mère de son enfant de trois ans ?

C’est au cœur de la campagne chaumontoise que Bruno et son épouse ont décidé de s’installer il y a cinq ans, dans une belle propriété de la rue du Bois Matelle. Originaire du Tournaisis, Bruno était employé chez GSK à Wavre tandis qu‘elle est déléguée médicale. À deux, les tourtereaux profitaient d’une situation plus que confortable et sont devenus les heureux parents d’un petit bout il y a maintenant trois ans.

Le tableau semble parfait. Et pourtant, le pire s’est produit mardi soir dans les murs de cette belle villa quatre façades. Pour une raison encore indéterminée, le père de famille s’en est violemment pris à sa compagne. Celui-ci l’aurait frappée à l’aide d’un marteau et d’une grosse pince avant de se pendre dans la cave de l’habitation. Avant de se suicider, l’homme de 48 ans a laissé un message disant qu’il “allait tuer tout le monde avant de se donner la mort”, indiquait mercredi le procureur du roi du Brabant wallon.

Ensanglantée, la victime (34 ans) s’est réfugiée chez sa voisine, vers 20h. Grièvement blessée à la tête, elle a été admise à l’hôpital dans un état critique, son pronostic vital étant engagé. Les jours de l’épouse sont, depuis mercredi, hors de danger, a encore précisé le procureur brabançon.

Mais qu’est-il arrivé au quadragénaire pour qu’il s’en prenne de la sorte à son épouse ? Dans le quartier, c’est la consternation… et l’interrogation. “Ça a étonné tout le monde, y compris la famille de Bruno, nous confie un voisin. C’était un couple heureux et sans histoire, qui n’a jamais eu aucun problème. Ils étaient très gentils, ils venaient nous voir pour voir si ce qu’ils projetaient de faire dans leur jardin ne nous dérangeait pas. Ils avaient des projets : ils viennent de faire construire une piscine. Ils s’entendaient super bien, c’était le couple parfait. Malgré leur horaire, ils étaient bien organisés : ils déposaient leur enfant tour à tour à l’école. Heureusement, le petit n’était pas à la maison lors des faits . Il est chez la grand-mère toute la semaine pour un stage.”