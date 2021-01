Alors qu’elle terminait ses études et s’apprêtait à entrer dans la vie professionnelle, une jeune femme a vu son destin basculer après une soirée passée dans un bar de Waterloo en février 2018. Elle discutait avec un garçon et, à côté, un autre jeune homme, qui avait bu, semblait s’énerver après avoir reçu une tape dans le dos ou sur l’épaule.

Elle s’est retournée pour lui dire de se calmer mais elle n’en a pas eu le temps : elle a reçu un énorme coup de poing en plein visage. Les conséquences sont catastrophiques : son plancher orbital a été réduit en miettes et il a fallu poser une plaque en titane pour le remplacer, la zone touchée reste toujours très douloureuse aujourd’hui, et la victime souffre d’un phénomène de double vision, d’une réduction de son champ visuel et de migraines importantes.

L’auteur du coup, parti en Australie mais poursuivi devant le tribunal correctionnel en Brabant wallon, affirme par la voix de son avocat qu’il a agi en état de légitime défense. D’accord, son coup de poing a atteint quelqu’un qui n’avait rien à voir dans cette histoire, mais ce n’est pas vraiment de sa faute…

"La remise en question est inexistante dans le chef du prévenu", en conclut le tribunal, qui lui inflige une peine de travail de 200 heures. Si cette peine n’est pas prestée, deux ans de prison ferme seront automatiquement infligés.

La justice prévoit aussi une amende avec sursis, et un montant provisionnel important pour dédommager l’important préjudice causé.