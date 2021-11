Cette éventualité a été soulevée ce mercredi tant par le parquet que par les parties civiles et la défense du prévenu, Christophe G., 36 ans, "absent volontaire" selon Me Preumont. Son client s’est tenu à carreau depuis les derniers faits qui lui sont reprochés (septembre 2020) : "J’ai entrepris avec lui et avec son frère un travail d’apaisement qui semble porter ses fruits. Je n’aurais pas voulu remettre la casserole sur le feu en lui imposant de se retrouver face à six policiers armés d’un fusil-mitrailleur qui entouraient le bourgmestre Huart avant une comparution devant la chambre du conseil."

(...)