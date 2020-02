L’homme avait proposé à une dame de l’emmener en voiture jusqu’à Wavre.

Le 14 août dernier, sur le parking du Carrefour de Bierges, un témoin a vu une dame sortir d’une petite voiture, complètement paniquée. Elle a crié qu’il fallait appeler la police et le conducteur a démarré en trombe pour quitter les lieux.

La dame a raconté ce qui venait de se passer : alors qu’elle attendait le bus à Céroux, un homme qui circulait en voiture s’est arrêté à sa hauteur, et a proposé de l’emmener jusqu’à Wavre. Elle comptait se rendre au marché et a donc accepté. Ils ont un peu parlé durant le court trajet et au moment de sortir, il lui a tendu vingt euros et en lui prenant la main, lui a dit que c’était pour qu’elle s’achète des habits.

Décontenancée, elle a refusé et il l’a alors tenue par le bras, et glissé sa main à l’intérieur de son soutien-gorge. Alors qu’elle tentait de se dégager, il l’a aussi embrassée de force.

Serge, un sexagénaire d’Ottignies, a été identifié et il se retrouvait sur le banc des prévenus du tribunal correctionnel, poursuivi pour attentat à la pudeur.

" Je ne l’ai pas obligée à monter dans la voiture, a-t-il précisé à l’audience. On a papoté et une fois sur le parking, elle s’est avancée pour me faire la bise. Moi, j’ai voulu l’embrasser, c’est vrai. J’ai fait une bêtise. Quand elle est sortie en criant, j’ai paniqué… "

Le ministère public n’a guère cru à cette version édulcorée, et s’est indigné que le prévenu continue à parler d’une "bêtise".

Le tribunal vient de rendre son jugement : reconnu coupable, Serge écope d’une peine de travail de 50 heures.