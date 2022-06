En l’absence de la fonctionnaire déléguée, sous le coup d’une procédure disciplinaire et en congé maladie depuis pratiquement un an, et en sous-effectifs, la direction extérieure du Service public de Wallonie (SPW) Territoire du Brabant wallon éprouve des difficultés à fonctionner efficacement. Certaines communes du Brabant wallon s’en plaignent, même si tous les délais légaux sont respectés. Par contre, lorsque les avis ou les conseils ne sont pas régis par des délais légaux, ça coince.