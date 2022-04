Il menace de l'ensevelir dans la carrière de Quenast pour une différend commercial Brabant wallon J.VD. © DR

Abdellah arriva avec quelques hommes cagoulés. Zohaib fut attaché avec des liens Colson et, comme on le dit familièrement, il passa un mauvais quart d’heure, ainsi que le reconnut Abdellah, adepte des sports de combat, lors de l’audience précitée : "Je ne me suis pas retenu".