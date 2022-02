Pendant cinq ans, N.C., 43 ans aujourd’hui, a travaillé pour une entreprise d’économie sociale dont l’activité était semblable à celle de Terre. Garda-t-il ensuite l’une ou l’autre clef permettant d’ouvrir des conteneurs et en utilisa-t-il pour s’emparer, le 6 juillet 2021, du contenu de trois bulles à vêtements de l’ASBL Terre ? "Non, expliqua-t-il à l’audience, le 26 janvier. J’ai détruit les cadenas, même si je reconnais que des clefs utilisées par la firme X peuvent être utiles pour ouvrir les conteneurs de la firme Y. Un coup de chance."

Sa malchance, c’est d’avoir été repéré par un voisin du parc à conteneurs qui photographia les deux voleurs. Le second est resté inconnu. 24 heures après la location du véhicule utilisé, le compteur affichait 250 km de plus que la veille. De là à penser que d’autres conteneurs furent aussi dévalisés, il n’y a qu’un pas que le parquet envisagea sans pouvoir en apporter la preuve.

"Je suis sans emploi depuis un an et demi et il m’arrive de faire le tour des parcs, car certaines bulles ferment mal ou certains paquets sont déposés à côté d’elles. Je prends ce que je peux trouver et je revends à des brocanteurs…" L’ASBL Terre, partie civile, recevra les 720 € réclamés qui, selon elle, représentent la valeur des vêtements emportés. Le parquet avait requis une peine de 130 heures de travail. Le tribunal l’a accordée.