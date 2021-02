Un habitant d’Enghien, né en 1982, a emprunté une Mercedes à une amie, le 19 mars 2020, et s’est mis en quête d’un "magasin calme". Mais au deuxième jour du confinement général décrété par les autorités, tous les magasins l’étaient… Il s’est arrêté près du Trafic de Tubize, et a pensé qu’il pourrait revendre sur Internet le mobilier de jardin entreposé dans une réserve extérieure.

En plein après-midi, alors qu’il n’y avait pratiquement personne dans les rues, il a commencé, sans vergogne, à cisailler la clôture. Une dame qui allait prendre le bus pour rentrer chez elle l’a interpellé en demandant ce qu’il fabriquait. L’homme ne s’est pas démonté : il a répondu qu’il volait des tables et que si elle ne disait rien, il la ramènerait chez elle et lui donnerait deux des dix tables qu’il s’apprêtait à emporter.

Elle s’est laissée convaincre. Voyant un homme emporter le mobilier et une dame faire le guet, des voisins ont averti la police. Mais les deux suspects ont quitté les lieux trop rapidement pour être interpellés. Le voleur à la Mercedes a eu un peu moins de chance une demi-heure plus tard : il s’est fait épingler… quand il est revenu sur place chercher les chaises.

Il a tout avoué, et on a retrouvé deux tables chez le témoin, devenue du coup complice. Tous deux étaient cités en correctionnelle mardi, mais ne sont pas venus s’expliquer sur cet après-midi rocambolesque et surréaliste. Des peines d’un an et de six mois de prison ont été requises. Jugement le 16 mars.