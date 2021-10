A priori, plus rien, en tout cas au niveau administratif, ne pourra encore contrarier les plans d’Immobel à propos de son projet immobilier en cours de réalisation sur l’ancien site de la Galvanisation de la Brugeoise et Nivelles. On se souviendra que le permis, octroyé au début de cette année, avait fait l’objet de plusieurs recours. Deux devant le gouvernement wallon mais ils avaient été rejetés, puis un troisième devant le Conseil d’État, précisément pour contester la décision régionale. Mais le particulier qui avait saisi la plus haute juridiction administrative vient de faire savoir qu’il se rétractait.

