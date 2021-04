Au début du mois de mars, le promoteur Immobel a mis à exécution le permis intégré qu’il avait reçu deux mois plus tôt pour faire sortir le nouveau quartier dit de l’Îlot Saint-Roch : dans les quatre à cinq ans, en deux phases, ce sont 291 logements qui seront créés sur l’ancien site dit de la "Galvanisation" de la Brugeoise et Nivelles, entre les rues du Mont-Saint-Roch, de l’Ange et des Combattants.

Un dossier en discussion depuis des années et toutes les incertitudes n’étaient pas levées. On se rappellera que suite au vote en faveur des nouvelles voiries du site intervenu au conseil communal, un recours avait été introduit par les opposants auprès de la DGO4, l’administration régionale en charge du développement du territoire, mais celui-ci n’a pas abouti.

Les riverains avaient cependant introduit un nouveau recours, cette fois contre l’octroi du permis intégré, auprès de la Région.