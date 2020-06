La femme de la victime, enceinte de huit mois, était présente au moment des faits.

Après avoir mis en vente un GSM sur le site 2ememain.be, un habitant de Wavre a reçu sur WhatsApp un message d’un jeune homme intéressé. Un rendez-vous a été fixé au domicile du vendeur, dans la soirée du 19 août 2019. A l’heure dite, le Wavrien a vu un jeune homme dont il trouvait l’allure bizarre tourner autour de chez lui. Il a envoyé un message à l’acheteur en disant qu’il trouvait ça louche, et que l’affaire ne se ferait pas.

Il a reçu une réponse immédiate. Achille, 20 ans et étudiant dans une haute école, lui a dit qu’il était devant sa porte et qu’il espérait bien n’avoir pas fait le trajet pour rien. L’homme, remis en confiance, a laissé rentrer l’inconnu et lui a montré l’appareil. L’acheteur a expliqué qu’il avait laissé l’argent dans sa voiture, et le vendeur lui a ouvert la porte en bas, pour qu’il aille chercher la somme convenue.

C’est alors qu’un autre jeune s’est précipité dans l’entrée, a bousculé le soi-disant acheteur et s’est jeté sur le Wavrien. Celui-ci a crié, la lumière du hall s’est éteinte et il a reçu sept coups de couteau dans le thorax. Les deux agresseurs ont pris la fuite tandis que la victime, qui perdait énormément de sang, est remontée jusqu’à sa salle de bain. Sa femme, enceinte de huit mois, a alerté les secours.

A l’arrivée de l’ambulance, l’homme avait perdu connaissance. Il a été emmené à l’hôpital dans un état critique mais s’en est finalement sorti.

Les deux jeunes gens, originaires de Rhode-Saint-Genèse et de Molenbeek, savaient en venant à Wavre qu’ils voleraient le téléphone. Cédric, qui a donné les coups de couteau, dit avoir paniqué. Achille, lui, martèle qu’il ne savait pas que l’autre était armé.

Le ministère public a requis deux peines de quatre ans de prison avec sursis.

Jugement le 8 juillet.