Vu le bruit de l’impact et les dégâts au lendemain de l’accident, le choc a dû être très violent. Les quatre petites colonnes du muret de cette habitation de la rue du Pont de Pierres à Court-Saint-Étienne ont volé en éclats… et se sont retrouvées dans le jardin, situé en contrebas.

© Geerts



Dans la nuit de samedi à dimanche, vers minuit, le conducteur d’une Fiat Punto qui arrivait de l’avenue des Prisonniers de Guerre a perdu le contrôle de son véhicule et percuté de plein fouet le muret de l’habitation de Diana et Jean, au croisement avec la rue du 1er Régiment d’Infanterie. "On a entendu un bruit impressionnant et lorsqu’on est sorti, on a vu une voiture encastrée dans notre propriété. C’est effrayant d’entendre ça en pleine nuit", raconte Jean.

Sur place, plus aucun occupant ne se trouvait à bord du véhicule accidenté. D’après un témoin, deux jeunes hommes ont pris la fuite quelques secondes après l’embardée et se sont enfuis vers le RAVeL, situé à quelques mètres de là. La police s’est rendue sur place et a constaté les dégâts. Elle a relevé la plaque du véhicule et a saisi les documents. Il devrait donc être aisé de retrouver le propriétaire, à moins qu’il ne s’agisse d’une voiture volée. Contactée, la zone de police se refuse à tout commentaire à ce stade-ci de l’enquête.

Ce délit de fuite risque en tout cas de coûter cher aux auteurs. "C’est ce qu’il ne fallait pas faire, m’a confié l’inspecteur. Il risque une belle amende et jusqu’à 5 ans de retrait de permis, poursuit le Stéphanois. Heureusement qu’il n’y avait personne sur le trottoir à ce moment-là, il y aurait eu un blessé ou un mort." Sans parler du fait qu’un piéton ou un vélo aurait pu passer sur le RAVeL que le conducteur a franchi certainement à vive allure…