On le dit beaucoup : le premier confinement a donné aux Belges des envies de devenir propriétaires, si possible dans un coin de verdure et en acquérant une maison avec un jardin. Ce qui cadre plutôt bien avec l’offre immobilière en Brabant wallon et visiblement, les prix toujours plus hauts ne freinent guère les candidats acheteurs.

C’est ce que confirme Cédric Demaerschalk, le fondateur de l’agence immobilière Cedimmo qui ouvrira dans quelques jours sa quatrième agence dans l’ouest de la province. Après Braine-l’Alleud, Braine-le-Château et Genappe, cette société familiale - et qui veut le rester - s’attaque au marché nivellois avec une implantation sur la Grand-Place aclote.