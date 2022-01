La police et les pompiers se sont déployés en nombre, vendredi en fin de matinée, sur les lieux d'un accident survenu à Lillois-Witterzée (Braine-l'Alleud), ont indiqué les zones de secours et de police. L'accident, impliquant une seule voiture, s'est produit vendredi vers 11h00 dans la rue de l'Épine Pucelle. Pour une raison indéterminée, le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule, qui a violemment percuté un arbre. Coincé dans la carcasse de sa voiture, l'homme, seul en cause, a dû être désincarcéré par les pompiers brainois. Il a ensuite été pris en charge par une équipe du service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) et transporté à l'hôpital de Braine-l'Alleud. Au moment de son admission au service des urgences, son pronostic vital ne semblait pas engagé.

Une partie de la voirie a été fermée lors de l'intervention des secouristes qui ont travaillé sur les lieux jusque 11h45. La police se trouvait alors toujours sur place.