Un impressionnant dispositif de police a été déployé ce mardi après-midi sur la chaussée de Namur, à hauteur du McDo de Nivelles. En cause: une grosse bagarre entre plusieurs individus.





Dans un premier temps, les forces de l'ordre ont été appelés pour cette bagarre qui, visiblement, se déroulait entre personnes potentiellement armées. Rapidement, les policiers sont intervenus sur place pour éviter une catastrophe et plusieurs personnes ont été interpellées.





Pour le moment, on ne sait pas encore combien de personnes ont été impliquées dans cette bagarre mais le service de police qui a été déployé était très impressionnant. A première vue, il n'y a pas eu de blessé non plus.