Une important rupture de canalisation est survenue vendredi après-midi à la Rue du Pont, à hauteur du pont sur la Senne, à Rebecq, provoquant une fuite d'eau impressionnante.

"Les services de la SWDE sont sur place et cherchent des solutions techniques, indique le président du conseil communal Dimitri Legasse. La réparation prendra toutefois plusieurs heures et peut-être une partie de la nuit. Cependant, tout sera mis en oeuvre pour continuer d'alimenter le centre du village en eau, même si des coupures ponctuelles sont à prévoir. Le problème engendrera également des perturbations sur Quenast et Bierghes où l'on pourra constater des baisses de pression."

Le pont de la Rue du Pont reste toutefois accessible et n'est pas fermé à la circulation.