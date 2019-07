La chaleur continue de faire des dégâts au sein de la Jeune Province. Cette fois-ci, c'est un champ situé du côté de Baisy-Thy, entre la rue Lonchamps et la rue Godefroid de Bouillon qui a été la proie des flammes, durant une bonne partie de l'après-midi. Un impressionnant incendie qui a nécessité un impressionnant déploiement : plusieurs dizaines de pompiers de plusieurs casernes de la province ont été envoyés sur place, tandis qu'une vingtaine d'équipes de police e tout le Brabant wallon avaient été réquisitionnées également. C'est le CIC de Wavre qui gérait l'intervention.

Il faut dire que l'incendie, qui a pris dans un champ de froment situé à l'arrière du Brico de Genappe, menaçait de s'étendre en direction du centre commercial et des habitations. Le Brico et d'autres commerces ont été évacués. "Une école également, précise une source policière. Près de 200 enfants y suivaient des stages. Nous n'avons voulu prendre aucun risque."

Le plan communal d'urgence a été déployé et le gouverneur du Brabant wallon a été informé. "Fort heureusement, le vent était très faible et n'a pas attisé les flammes. On craignait un moment que l'incendie se propage vers le Hainaut."

Finalement, ce sont une vingtaine d'hectares de froment qui sont partis en fumée. "Il n'y a aucun blessé. Notamment grâce à l'intervention d'hélicoptères de la police qui ont servi de canadairs. Ils transportaient plusieurs tonnes d'eau et ont permis d'éteindre les flammes et d'arroser les parties non touchées pour éviter une reprise du feu."

La nationale 5 toute proche a dû être fermée plusieurs heures avant d'être rouverte aux environs de 17h.

© DR





© DR