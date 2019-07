Les pompiers de Wavre et secouristes de l'ACS La Hulpe ont été dépêchés sur place.





Mardi vers midi, un incencie s'est déclaré dans une habitation de la place du Plat Pays, à Louvain-la-Neuve. Les pompiers de Wavre, la zone de police d'Ottignies-Louvain-la-Neuve et plusieurs ambulances de l'ACS La Hulpe ont été envoyés sur place.

Le feu aurait pris à un parasol situé sur la terrasse à l'étage et s'est propagé au reste de l'habitation. La crèche située au rez-de-chaussée du bâtiment a été évacuée. La trentaine de bambins (âgés de 3 mois à 3 ans) ont été accueillis dans la crèche voisine non loin de là, Nid d'Envol. Heureusement, aucune victime n'est à déplorer.

"On procède deux fois par an à un plan d'évacuation d'urgence et on a la preuve que ça fonctionne, ça a été parfait, indique sur place Nicolas Rombaux, responsable du milieu d'accueil. Maintenant, on va évaluer les dégâts matériels. Le principal, c'est qu'on a pu gérer les enfants sans trop de stress."