Incendie chez Beerens à Perwez: police et pompiers sont sur place © FACEBOOK Brabant wallon J.Br.

Un impressionnant incendie s'est déclaré vendredi en début de soirée mais il n'y aurait que des dégâts matériels.





En début de soirée, les pompiers brabançons wallons sont intervenus du côté de Perwez, près du zoning, pour un incendie qui s'est déclaré au sein de l'entreprise Beerens.



Rapidement sur place, les hommes du feu ont travaillé pour contrôler l'incendie et même si vers 22h, il était toujours en cours, celui-ci était sous contrôle. Bien évidemment, un périmètre de sécurité a été mis en place et d'impressionnantes fumées étaient visibles à plusieurs kilomètres du site.



Le feu aurait pris dans un bâtiment de la société mais l'origine n'est pas encore connue.



D'après nos premières informations, on ne déplore que des dégâts matériels.