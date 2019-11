Un incendie s'est déclaré vers 16 heures dans une habitation située le long de la chaussée de Bruxelles à Wavre, à proximité du passage à niveau. Il s'agit d'une maison inoccupée et squattée, précisent les pompiers. Le feu a touché la maison voisine mais n'a heureusement pas fait de victime. La circulation des trains a été interrompue entre les gares de Wavre et de Basse-Wavre et des navettes de bus ont été mises en place. La circulation a repris peu avant 18 heures mais à vitesse modérée, affirment les pompiers. À 18 heures, ces derniers se trouvaient toujours sur place.

© Backaert Didier