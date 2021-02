La solidarité s’organise du côté de Chaumont-Gistoux. Suite à l’incendie survenu lundi soir dans la ferme Claus, située à la rue de Mèves à Vieusart, la famille a perdu une bonne partie de son exploitation, plusieurs engins agricoles et plus de 300 animaux. Un coup dur pour cette ferme familiale, présente depuis plus de cent ans dans l’entité. Les images de ces flammes et des dégâts ont marqué bon nombre d’habitants et un proche de la famille a lancé une cagnotte en ligne pour tenter de les aider.

"Ça nous a fendu le cœur de voir cette ferme partir en fumée, explique Michael Khader, à l’initiative de cette cagnotte. Je pense que les gens sont attachés au caractère rural de la commune, et voir une ferme brûler, c’est le symbole de cette ruralité qui s’évapore. La famille Claus est d’une gentillesse incroyable, toujours souriants, ils se coupent en quatre pour cette exploitation. Ils ont préservé cet aspect de ferme familiale et ils ont toujours privilégié le bien-être des animaux. C’est le travail de toute leur vie qui est passé. Beaucoup de personnes demandaient de quelle manière ils pouvaient les aider. J’ai donc décidé de lancer cette cagnotte."

Lancée mardi soir, la cagnotte a déjà permis de récolter plus de 4.000 euros. "C’est une somme ridicule au regard des frais qu’ils devront assumer mais ça leur montrer notre attachement", se réjouit Michael. Il est aussi proposé aux Chaumontois de donner un coup de main à la famille dès que le site aura été sécurisé et que le travail des experts sera terminé.

De son côté, Philippe Claus, propriétaire de la ferme, se dit touché de voir se mettre en place cette belle solidarité. "C’est vraiment la misère mais on voit qu’on peut encore s’entraider."