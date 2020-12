L’incendie qui a ravagé l’ancienne gendarmerie est d’origine criminelle. Les auteurs ont été appréhendés. Ils sont âgés de 15 et 16 ans et sont domiciliés à Jodoigne et Grez-Doiceau. Ils avaient été aperçus peu avant les faits par des vendeurs et clients du magasin Carrefour qui se trouve près du bâtiment incendié.

L’incendie fut décelé vers 17 heures par une patrouille de police de la zone Est Brabant wallon qui, de passage dans le centre-ville, avait constaté que des volutes de fumée s’échappaient des bâtiments préfabriqués se trouvant en annexes de l’ancien bureau de police.

Ils sont en aveux. Ils ont été mis à disposition du juge de la Jeunesse. Selon les premières informations dont dispose le parquet de Nivelles, ils auraient mis le feu de manière volontaire sans pouvoir le maîtriser.