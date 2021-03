Incendie impressionnant ce lundi matin vers 8h30 à la salle Espace 2000 de Blanmont, dans l'entité de Chastre. Le feu a pris dans un séchoir, ont confirmé sur place le bourgmestre et l'échevine de la Petite enfance. Les flammes ont ravagé une bonne partie de la toiture de la salle communale, dédiée notamment à un service de co-accueil organisé par l'ISBW. La co-accueillante et les trois enfants qui s'y trouvaient ont heureusement pu sortir à temps et ont été mis en sécurité dans l'école communale située plus loin. Il n'y a donc pas de blessés mais la co-accueillante est très choquée.

"La puéricultrice a vu le départ de feu et est allée immédiatement chercher les enfants, explique Nancy Barbarin, directrice de l'école de Blanmont. On a eu la chance que la dame de ménage se trouvait là aussi, elle l'a aidée à sortir les enfants. Elles ont fait preuve de beaucoup de sang-froid."

La quinzaine de pompiers déployés sur place ont rapidement maîtrisé l'incendie, en à peine une heure et demie. Vu l'important dégagement de fumée, il a été demandé aux habitants de la rue de la Féchère de fermer porte et fenêtres. La mise à l'abri devrait être levée dans les prochaines heures.

La salle communale, qui sert également de salle de fête et de salle de gym, ne sera plus accessible suite aux dégâts. Les dix bambins accueillis habituellement dans ce co-accueil seront pris en charge dans les autres crèches de l'entité.