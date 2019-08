L'incident technique qui a touché le roller coaster Tiki Waka, jeudi dans la zone Exotic World du parc d'attractions wavrien Walibi, a pu être résolu en cours d'après-midi.

Peu après 15h30, les responsables du parc ont en effet confirmé la réouverture de cette montagne russe familiale, accessible aux enfants mesurant plus d'un mètre. Plus tôt dans la journée, cet incident technique avait nécessité l'évacuation des utilisateurs du Tiki Waka, sans toutefois faire de blessé et sans que des équipes de secours doivent intervenir dans le parc d'attraction. Les personnes évacuées de l'attraction avaient toutes été mises en sécurité par le personnel du parc.