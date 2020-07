Ecolo estime que la rénovation de la deuxième ligne d’incinération à l’usine de Virginal coûtera cher alors qu’elle n’est pas nécessaire.

Le conseil d'administration d’in BW a voté ce mercredi le maintien et la rénovation des deux lignes d’incinération à Virginal avec 13 voix pour (MR-PS), une abstention (cdH) et 6 voix contre (5 Ecolo et 1 cdH). Dans un communiqué, l'intercommunale a rappelé sa volonté de maintenir une capacité de valorisation énergétique suffisante sur son territoire et de sécuriser la filière en cas de défaillance technique. Son objectif reste de réduire la quantité de déchets produite par habitant et par an à 90 kg à l’échéance de 2024.

Selon Ecolo, le vote de ce projet va à l’encontre des engagements wallons de réduire de 50% le volume de déchets incinérés en 2027 : "Alors que le monde se rend compte que c’est indispensable d’avoir une diminution des déchets, InBW permet encore plus de déchets, déplore Thierry Meunier, l'un des cinq administrateurs Ecolo d'in BW. Il faut peut-être rappeler que l’incinération brûle 90% des déchets, ce qui veut dire qu’il en reste 11 000 tonnes à enterrer. Ce modèle est désuet."

Les Verts défendent qu’une deuxième ligne est non seulement néfaste, mais également pas nécessaire. Ils estiment qu'on pourrait passer du jour au lendemain à 40 000 tonnes de déchets résiduels ménagers par an grâce aux poubelles à puce : "La commune de Chastre a démontré que ces nouvelles poubelles réduisaient fortement les déchets ménagers : de 140 kg ils sont passés à 90 kg par an par habitant", poursuit Hadelin de Beer, conseiller communal Ecolo à Ottignies-Louvain-la-Neuve. Puisqu’une ligne incinère 55 000 tonnes de déchets par an, avec 40 000 tonnes de déchets, une seule suffirait."